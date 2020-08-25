مصر والعراق تبحثان التعاون المشترك في مجال التنمية العمرانية

بحث عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع علي السنافي رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية في مجال البناء والتنمية العمرانية للدولة.

وقال الجزار في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه رحب بالتعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية في مجال إنشاء الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، سواءً محدودي أو متوسطي الدخل، أو أصحاب الدخول المرتفعة، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي دعم محدودي الدخل، ومساندة متوسطي الدخل، وإتاحة الوحدات لأصحاب الدخل المرتفع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية تناسب كل مواطن.

جاء ذلك خلال التقاء عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي السنافي رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، لبحث العراقية، وذلك بحضور المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وذكر أن الدولة المصرية تمد أياديها للتعاون المشترك مع أشقائنا العراقيين، ونقل خبراتنا إليهم، من خلال تنفيذ خطوات عملية مشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الشركات المصرية أصبحت تتمتع بخبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات المختلفة بأسرع وقت وبأقل تكلفة، وذلك نتيجة مشاركتها في عملية التنمية الضخمة التي تشهدها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع التنمية العمرانية، فهو القطاع الرائد في التنمية والمحرك للعديد من الأنشطة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم شركاتها العاملة بالخارج، لما تمثله من قوة تنفيذية للدولة المصرية، كما نعمل على تذليل أي عقبات، ونوفر الغطاء الحكومي للشركات من أجل العمل في المحيط العربي والأفريقي.

من جانبه، أكد علي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أن العراق يحتاج إلى دعم شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة، نظراً لأن مصر من الدول المتقدمة في مجال التنمية العمرانية، ونرغب في نقل الخبرة والنجاحات المصرية للدولة العراقية.