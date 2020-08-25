نائب كردي: تعديل قانون الانتخابات بحاجة لعدة جلسات ونحن مع الدائرة الواحدة

اكد النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر, , ان تعديل قانون الانتخابات بحاجة الى عدة جلسات وان اللقاءات بين رؤساء الكتل مازالت فردية او ثنائية, مبينا ان قوى التحالف الكردستاني متمسكة بان تكون المحافظة دائرة واحدة.



وقال كوجر , ان “موضوع مناقشة تعديل قانون الانتخابات خاصة في مجال الدوائر الانتخابية مازال تناوله إعلاميا دون الجلوس لحسم الموضوع ” , مشيرا إلى ان “اللقاءات بين رؤساء الكتل مازالت فردية او ثنائية.



وأضاف ان “تعديل القانون الانتخابي والاتفاق على شكل الدوائر الانتخابية بحاجة الى عقد عدة جلسات سواء على مستوى اللجنة القانونية او الجلسات التشاوية العامة لعموم أعضاء المجلس ” , مشيرا الى ان “التعديل سياخذ وقتا لايقل عن شهر واحد لحسمه”.



وأوضح كوجر، ان “جميع قوى التحالف الكردستاني لديهم موقف موحد إزاء الدوائر الانتخابية وهم مع ان تكون لكل محافظة دائرة انتخابية واحدة.



