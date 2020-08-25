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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 آب 2020 01:24 م

في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.. بومبيو يغادر إسرائيل متوجها إلى السودان

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أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غادر صباح اليوم الثلاثاء إسرائيل متوجها إلى السودان، في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم

ونشر بومبيو تغريدة في حسابه على «تويتر»: «يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان».

إلى ذلك ذكرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غادر صباح اليوم الثلاثاء إسرائيل متوجها إلى السودان، في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم

وبحسب الصحيفة، قال مسؤول إسرائيلي لبومبيو في مطار بن غوريون في تل أبيب: «أنت الآن في رحلة تاريخية» ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الأمريكية، في الخرطوم برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وعبدالفتاح البرهان.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان، وستكون طائرة مايك بومبيو «أول رحلة رسمية مباشرة» بين مدينتي الخرطوم وتل أبيب، بحسب المسؤولين الأمريكيين.
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