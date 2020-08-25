عالم بريطاني يفجر مفاجأة صادمة: كورونا سيظل معنا «إلى الأبد».ويحتاج لقاحات متكررة

توقع عالم بريطاني بارز من أن فيروس كورونا سيظل مع الجنس البشري «إلى الأبد بشكل أو بآخر»، داعيا إلى تطعيم السكان بانتظام ضد الفيروس الفتاك.



وصدر التكهن غير المتفائل من قبل السير مارك والبورت، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE) التابعة لحكومة المملكة المتحدة، يوم السبت الماضي، حسب موقع «روسيا اليوم».



وعلى عكس بعض الأمراض الأخرى، مثل الجدري «الذي يمكن القضاء عليه بالتطعيم»، من غير المرجح أن يُقضى على «كوفيد-19» بالكامل، كما قال العالم في حديث ل«بي بي سي راديو 4»، وفي الوقت نفسه، يعتقد والبورت أن «التطعيم العالمي» أمر لا بد منه لاحتواء الوباء المستمر.





وقال موضحا: «هذا فيروس سيظل معنا إلى الأبد بشكل أو بآخر، ومن شبه المؤكد أنه سيتطلب لقاحات متكررة. لذا، مثل الإنفلونزا، سيحتاج الناس إلى إعادة التطعيم على فترات منتظمة».





وجاءت تصريحات والبورت ردا على تصريح سابق لرئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي أعرب عن أمله في أن ينتهي الوباء «في أقل من عامين».





وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز إلى أن حصيلة الإصابة بفيروس كورونا العالمية، تجاوزت 23 مليونا يوم السبت. وربط الفيروس بأكثر من 800 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. وما تزال الولايات المتحدة والبرازيل والهند من أكثر البلدان إصابة بفيروس كورونا، حيث تمثل ما يقرب من نصف إجمالي الحالات في العالم.