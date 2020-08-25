بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 آب 2020
آخر الأخبار
الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الغراوي: إصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين نيكي هيلي: فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بشرى سارة لإيران والصين وداعش مصرف الرافدين يبدأ بإجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد القروض النزاهة تعيد عقاراً مساحته 46 دونماً في نينوى إلى ملكية الدولة نائب كردي: تعديل قانون الانتخابات بحاجة لعدة جلسات ونحن مع الدائرة الواحدة وزير الخارجيّة يتلقى تهنئة من السفير السعودي بمناسبة تسنُّمه منصبه وزيرا للخارجية الحلبوسي يبحث مع وزير الداخلية تطورات الوضع الأمني في البلاد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 آب 2020 01:09 م

السيسي يشارك في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق

safe_image
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس 2019.

وأضاف «راضي» أن قمة عمان تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الزيارة ستشهد كذلك لقاء الرئيس مع شقيقه ملك الأردن، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ملك الاردن

الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه 25 آب 2020 03:55 م

كورونا

إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية 25 آب 2020 03:46 م

الكاظمي وملك الأردن

الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني 25 آب 2020 03:40 م

فاضل-الغراوي

الغراوي: إصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين 25 آب 2020 03:35 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يبدأ بإجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد القروض 25 آب 2020 01:50 م

هيئة-النزاهة-العراق-768x387

النزاهة تعيد عقاراً مساحته 46 دونماً في نينوى إلى ملكية الدولة 25 آب 2020 01:49 م

safe_image

مصر والعراق تبحثان التعاون المشترك في مجال التنمية العمرانية 25 آب 2020 01:46 م

جمال كوجر

نائب كردي: تعديل قانون الانتخابات بحاجة لعدة جلسات ونحن مع الدائرة الواحدة 25 آب 2020 01:46 م

التعليقات