الحلبوسي يؤكد لوزير الداخلية ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري وملاحقة الخارجين عن القانون

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لوزير الداخلية عثمان الغانمي، ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري وملاحقة الخارجين عن القانون.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي؛ لمناقشة تطورات الوضع الأمني في البلاد”.

وشدد الحلبوسي، وفقاً للبيان، على “أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد، وتوفير الحماية لجميع المواطنين، وضرورة تعزيز الجهد الاستخباري، والعمل الجاد لملاحقة الخارجين عن القانون، وبذل جهود أكبر للحدِّ من حوادث الاغتيالات، وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون”.