وزير الخارجية يبحث مع السفير السعودي سبل تفعيل العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع سفير المملكة العربية السعودية، عبد العزيز الشمريّ، سبل تفعيل العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ان “عبد العزيز الشمريّ سفير المملكة العربيّة السعوديّة، قدم التهنئة إلى الوزير بمناسبة تسنُّمه منصبه وزيراً للخارجيّة”.

وأوضح انه “جرى في اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات العراقيّة-السعوديّة، وسُبُل تفعيلها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

