مايك بومبيو يصل إلى السودان في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، العاصمة السودانية، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط.





وكتب بومبيو، في تغريدة على موقع تويتر "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".



ويرتقب أن يلتقي بومبيو كلا من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان.



وكان بومبيو قد التقى يوم الاثنين في القدس كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ونظيره البريطاني، دومينيك راب.



وبحسب واشنطن، سيؤكد بومبيو في الخرطوم على "دعمه لتعميق العلاقات بين السودان وإسرائيل.