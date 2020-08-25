الدايني: استهداف قرى بني ويس بديالى بقذائف هاون استهانة بدماء الشهداء

أكدت النائبة ناهدة الدايني ، ان استهداف قرى بني ويس في ديالى والتي حدثت بها مجزرة مصعب بن عمير بقذائف الهاون دليل على الاستهانة بدماء الشهداء، ومحاولة اسكات اصوات الأحياء من اهلهم لعدم اثارة الموضوع.



ودعت الدايني في بيان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لانصاف جميع المواطنين في كافة المحافظات وإجراء تحقيق شامل بمن استهدف سابقاً والان، مبينةً ان اكثر من 10 مجازر حدثت في ديالى، وراح ضحيتها مئات المواطنين دون ان تكشف اللجان التحقيقية عن الجناة.



وأضافت، "لم يتبق أمامنا الا المجتمع الدولي لإنصاف أهلنا في حال استمرار عجز الحكومة وتفرج القوات الأمنية.