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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 آب 2020 10:59 ص

نائب رئيس مجلس النواب يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اصابته بفيروس كورونا.

وقال في بيان  : قبل يومين شعرتُ بأعراض صحية غير مُطمئنة ، وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة التي ظهر فيها اصابتي بفيروس كورونا المستجد والحمد لله اولا واخرآ.


 واضاف : اشكر كل من يسأل عني واعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية ، كما اطمئن شعبي الكريم واخوتي واخواتي في مجلس النواب بأن وضعي الصحي مُستقر.
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