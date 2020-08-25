نائب رئيس مجلس النواب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اصابته بفيروس كورونا.



وقال في بيان : قبل يومين شعرتُ بأعراض صحية غير مُطمئنة ، وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة التي ظهر فيها اصابتي بفيروس كورونا المستجد والحمد لله اولا واخرآ.





واضاف : اشكر كل من يسأل عني واعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية ، كما اطمئن شعبي الكريم واخوتي واخواتي في مجلس النواب بأن وضعي الصحي مُستقر.