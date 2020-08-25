قيادي كردي: العراق بحاجة إلى ثلاثين عاما من أجل أن يسترد عافيته

قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار ان العراق من البلدان التي نخر جسده الفساد المالي المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

واضاف ملا بختيار خلال محاضرة في ندوة حوارية مغلقة عُقدت في مدينة السليمانية، انه "يتم الحديث دائما عن سرقة قرابة 500 – 600 مليار دولار امريكي في العراق بسبب الفساد فقط.



واضاف ان "العراق ولكي تتم اعادة اعماره، ويسترد عافيته مرة اخرى يحتاج الى 25 – 30 عاما ولكن بشرط ألّا يُسرق منه فلس واحد خلال تلك المدة الزمنية.

وتابع قائلا ان "العراق بلد وضعه غير مستقر ولا يعلم احد ماذا يجري فيه وقد ينام المرء ويصحو على حرب مدمرة.