الدهلكي: طيور الظلام هاجمت عوائل مجزرة مصعب بن عمير بالكاتيوشا لإسكاتهم عن حقهم



اتهم النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، ، مجاميع مسلحة بالهجوم على عوائل ضحايا مجزرة مصعب بن عمير لاسكاتهم.



وقال الدهلكي في تغريدة" "غربان الشر وطيور الظلام خرجت من اعشاشها الموبوءة لممارسة هواياتها في ارعاب الابرياء وسفك الدماء، فقد تعرضت قرية امام ويس التي شهدت المجزرة الارهابية في جامع مصعب بن عمير لقصف بصواريخ الكاتيوشا من جهات معروفة النوايا والولاءات الرخيصة، في محاولة ارخص من منفذيها لبث الرعب واجبار العوائل الامنة على ترك منازلها.



واضاف "اليوم نقولها كما قلناها سابقا، لم ولن نسكت عن حقوق المظلومين وسنتابع بكل قوة هذا الامر حتى لو استلزمنا تدويل القضية والذهاب الى اعلى المستويات ، ولن يكون هنالك اي خطوط حمراء في طريقنا وصولا الى احقاق الحق وانتصار المظلوم ، وستبقى ديالى لاهلها ولو كره الطائفيون.