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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 آب 2020 10:53 ص

محلل سياسي أردني: عمان تعول كثيرا على علاقتها مع بغداد خلال القمة الثلاثية

الكاظمي
أكد الكاتب والمحلل السياسي الاردني منذر الحوارات ، ، ان بلاده تعول كثيرا على العلاقات مع العراق، مبينا ان مايهم في القمة الثلاثية هو اعادة العلاقة بين البلدان الثلاثة.
وقال الحوارات في تصريح صحفي" ان المملكة الاردنية تعول كثيرا على علاقته مع العراق وان بغداد تمثل العمق الاستراتيجي لعمان.
واضاف ان "مايهم في القمة الثلاثية هو اعادة العلاقة بين البلدان الثلاثة وان انبوب النفط من البصرة سيكون مفيدا لنا وللعراق.

وتابع ان "الاردن سيقدم للعراق المعلومة الاستخبارية للقضاء على داعش وان بلادنا ستكون عونا للعراق للقضاء على جائحة كورونا.
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