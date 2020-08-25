محلل سياسي أردني: عمان تعول كثيرا على علاقتها مع بغداد خلال القمة الثلاثية

أكد الكاتب والمحلل السياسي الاردني منذر الحوارات ، ، ان بلاده تعول كثيرا على العلاقات مع العراق، مبينا ان مايهم في القمة الثلاثية هو اعادة العلاقة بين البلدان الثلاثة.

وقال الحوارات في تصريح صحفي" ان المملكة الاردنية تعول كثيرا على علاقته مع العراق وان بغداد تمثل العمق الاستراتيجي لعمان.

واضاف ان "مايهم في القمة الثلاثية هو اعادة العلاقة بين البلدان الثلاثة وان انبوب النفط من البصرة سيكون مفيدا لنا وللعراق.



وتابع ان "الاردن سيقدم للعراق المعلومة الاستخبارية للقضاء على داعش وان بلادنا ستكون عونا للعراق للقضاء على جائحة كورونا.