مشعان الجبوري يحذر من نجاح أنصار "اللا دولة" في تفكيك العراق

حذر عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، من نجاح أنصار "اللادولة" بتفكيك العراق.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في تويتر: "اغلبية العراقيين ومنهم ابناء المدن المدمرة يريدون اعادة بناء الدولة واسترداد هيبتها ويرون في حكومة الكاظمي فرصة لتحقيق ذلك.

واضاف: "اذا نجح انصار " اللا دولة" في البرلمان بسحب الثقة من الكاظمي فان امال الناس ستقتل وعندها قد نذهب للفوضى التي قد تؤدي لتدخلات اجنبية تتسبب بتفكيك العراق.