نائبة: صمت الحكومة على تجاوزات تركيا سيدفعها للتمادي أكثر في عدوانها

دعت النائبة عن تحالف القوى العراقية انتصار الجبوري، الحكومة للوقوف بحزم بوجه التجاوزات التركية ، مشيرة الى ان صمت الحكومة تجاه ملف المياه يؤدي الى تمادي الاتراك اكثر في التدخل بالشأن العراقي.

وقالت الجبوري في تصريح صحفي أن “هناك مشاكل عالقة مع تركيا تتعلق بملف المياه والتوغل التركي والتجاوز على الحدود العراقية.

وأضافت أن “من أولويات الحكومة الحالية ووزارة الخارجية الدفاع عن حقوق العراق دون خشية من احد

واوضحت الجبوري ان “تغاضي الجهات المختصة الحكومية عن ملف المياه يؤدي في واقع الحال إلى تمادي تركيا بشكل اكبر في التدخل بالشأن العراقي”.