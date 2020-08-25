العراق على شفا الانهيار المالي.. تقرير يرصد 12 مليار دولار يحتاجها الكاظمي لتأمين الرواتب على وجه السرعة

اقتصاديون: التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكاظمي لا تقل أبدا عن التحديات الأمنية والسياسية



ما بين انفلات أمني كبير وعمليات اغتيال موسعة في البصرة وبغداد وانهيار أمني. يواجه الكاظمي أعراض انهيار اخرى هذه المرة انهيارات اقتصادية.

وفق تقرير صدر من ساعات، فإن الكاظمي أمام معضلة كبرى.

وقال التقرير الذي نشر في oil price، لقد أمضى الكاظمي الأسبوع الماضي في واشنطن يحاول الحفاظ على توازنه الخطير بشكل استثنائي بين إيران والولايات المتحدة من ناحية، العراق لديه علاقة متعددة الطبقات مع قوة الشرق الأوسط ، إيران ، التي فرضتها طهران من خلال وجودها المستمر على الأرض للوكلاء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين. من ناحية أخرى ، يتمتع العراق بتاريخ أقصر ولكنه مع ذلك حافل بالأحداث مع القوة العظمى رقم واحد في العالم ، الولايات المتحدة ، والتي تتطلب زيادة في وجودها على الأرض في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بقطاعي النفط والغاز. مقابل عدم معاقبة العراق وتقديم الدعم المالي له.

الشاغل الفوري للكاظمي هو تأمين تمويل كافٍ من الولايات المتحدة لتجنب جولة أخرى من الاحتجاجات الواسعة والعنف وسفك الدماء والموت. دفعت حرب أسعار النفط الأخيرة ، القصيرة لكن الكارثية، التي أثارها السعوديون ، تمويل العراق بقوة إلى المنطقة الحمراء ، مع انخفاض عائداته المرتبطة بالنفط بنحو 50 % كما تأثرت مواردها المالية سلبًا بالآثار المستمرة لوباء COVID-19 . ويؤكد التقرير، أجبرت كل هذه العوامل بغداد على اقتراح تأخير مدفوعات الديون الخارجية ، وإدخال تخفيضات في الرواتب بنسبة 60% لمختلف موظفي القطاع الحكومي ، وتقليل الإنفاق غير الضروري.

كما دفع العراق إلى إنتاج نفط أكثر بكثير من حصته الإنتاجية من أوبك + ، مما يعني أنه سيتعين عليه تعويض هذا التجاوز بإنتاج أقل. وهذا بدوره سيقلل من إيرادات الدولة المنهارة بالفعل. لم يكن من الممكن أن تأتي أزمة السيولة هذه في وقت أسوأ.

وفي الأسابيع القليلة المقبلة، يحتاج الكاظمي إلى توفير ما لا يقل عن 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار أمريكي) فقط لدفع رواتب الشهرين المقبلين التي تزيد عن أربعة ملايين. الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الدولة والمساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. تشكل هذه المجموعات مجتمعة غالبية الأسر في العراق، ويعتقد في الدوائر الحكومية العراقية العليا أن أي فشل في سداد أي من هذه الالتزامات قد يؤدي إلى نوع من الاحتجاجات الواسعة وإراقة الدماء التي حدثت في نهاية العام الماضي.

قبيل وصول الكاظمي إلى واشنطن، وقعت خمس شركات أمريكية - شيفرون ، وجنرال إلكتريك ، وهانيويل إنترناشونال ، وبيكر هيوز ، وستيلار إنيرجي ، اتفاقيات مع الحكومة العراقية لصفقات تهدف إلى تعزيز استقلال الطاقة في العراق. من إيران ، بقيمة 8 مليارات دولار على الأقل. ومن بين أبرز هذه العوامل ، وفقًا للبيانات ذات الصلة، أن شركة شيفرون ستفحص إمكانات أعمال الاستكشاف في حقل الناصرية النفطي الذي تم تهميشه منذ فترة طويلة، والذي يُقدر أنه يحتوي على حوالي 4.4 مليار برميل من النفط الخام. وفي الوقت نفسه ، قالت جنرال إلكتريك إنها وقعت اتفاقيتين جديدتين مع وزارة الكهرباء العراقية تقدر قيمتها بأكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي لتنفيذ برامج الصيانة عبر محطات الطاقة الرئيسية في البلاد وتعزيز شبكة النقل الخاصة بها. وقالت شركة هانيويل أيضا إنها تتفاوض مع العراق في صفقة تشمل تطوير حقل راتاوي النفطي، وبناء مركز لمعالجة الغاز، وتوليد كهرباء جديدة.

ويشير التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكاظمي ربما تكون مساوية للتحديات الأمنية والسياسية التي يجابهها الكاظمي. ولذلك عليه التحرك قبل فوات الآوان والسيطرة على حكمه ومقاليد البلد.

ا.ي