تقرير غربي.. مافيا خامنئي نهبت 20 مليار دولار في 6 أشهر ومليار دولار من وراء الأدوية

خامنئي طلب شخصيا من الكاظمي الإفراج عن 5 مليارات دولار من أموال طهران ووافق



لا يحتاج التقرير الغربي الذي نشر قبل أيام، في eurasiareview إلى مقدمة كبيرة. إنه يرصد في عبارات مكثفة بعضا من وقائع مافيا خامنئي والتي نهبت الاقتصاد الايراني ويوشك على الانهيار فجأة.

وأدى الانخفاض الواضح للغاية في عائدات النفط والبتروكيماويات في إيران خلال الأشهر القليلة الماضية والتأثير السلبي لوباء فيروس كورونا على اقتصادها إلى تمهيد الطريق لوضع اقتصادي سحيق للبلاد.

قبل 5 اشهر وبالتحديد في (20 مارس 2020) ، كان سعر العملة الوطنية حوالي 16000 تومان مقابل الدولار، ولكن بحلول يونيو كان هناك ارتفاع سريع إلى أكثر من 25000 تومان. انخفض المعدل قليلاً خلال الأسابيع الأخيرة إلى 21000 تومان مقابل الدولار لكنه سجل ذروة أخرى يوم الاثنين 27 يوليو عندما وصل إلى 23000 تومان مقابل الدولار.

تعرض الاقتصاد الإيراني، لصدمة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2020 ، مسجلاً رصيدًا تجاريًا سلبيًا قدره 279 مليون دولار. وقدرت منظمة التجارة العالمية أنه في عام 2020 سيكون هناك انخفاض بنسبة 13 ٪ إلى 32 ٪ في التجارة العالمية ، مع وجود إيران في الطرف العلوي من هذا النطاق ، على الأقل 32 ٪ ، بسبب 70 ٪ من صادرات إيران تتكون من النفط والبتروكيماويات.

وواصل التقرير، على الرغم من أن إحصاءات الجمارك الإيرانية غامضة ومتلاعب بها تحت تأثير الفصائل للنظام، إلا أنها لا تزال تُظهر أن متوسط قيمة صادرات البلاد لا يمثل سوى ربع وارداتها (وكالة أنباء ISNA التي تديرها الدولة ، 24 مايو 2017). فكلما انخفضت الصادرات ، انخفض تدفق العملات الأجنبية ، وزاد الطلب عليها. في حالة عدم إمكانية الازدهار الاقتصادي ، يجب على البنك المركزي للبلاد إدخال العملات الأجنبية في الاقتصاد ، لكن البنك المركزي الإيراني ليس لديه مثل هذه القدرة.

لا يرجع الانخفاض في عائدات العملات الأجنبية فقط إلى انخفاض تجارة النفط ولكن أيضًا إلى عنصر رئيسي آخر، وفق التقرير، وهو نهب العصابات الفاسدة التابعة للحرس الثوري (IRGC) والحكومة وخامنئي نفسه. يستخدمون العملة الصعبة التي تبلغ 4200 تومان مقابل الدولار، أي خمس السعر في السوق الحرة ، لاستيراد البضائع بحيث يستفيدون 5 مرات عن طريق بيع البضائع بسعر العملة في السوق الحرة.

والأسوأ من ذلك، عندما يتعلق الأمر بالصادرات ، فإن الدولار واليورو والعملات الأخرى لا تعود إلى الدولة واقتصادها. في حفل تدشين بعض المشاريع الصناعية، اعترف حسن روحاني ، مشيرًا إلى الحقيقة: تم تصدير 20 مليار يورو من البضائع في أوائل عام 2020 ، لكن عائداتها لم تعود إلى البلاد!!

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ISNA) نقلاً عن "القضاء" أن المدعي العام في طهران القاسي مهر "فتح ملفات فساد لخمس شركات أدوية حصلت على مبلغ كبير من العملة من البنك المركزي لاستيراد المواد الخام والأدوية لكن استخدمته لأغراض أخرى ".

فرقة المافيا هذه ، المرتبطة بعملاق الأدوية الإيراني ، تابعة لخامنئي. وكما قال المدعي العام، "حصل الخمسة على 954.069.151 دولارًا من البنك المركزي". خامنئي ، الذي لا يهتم بشعب إيران ، وجد نعمة في جائحة الفيروس التاجي أيضًا ، من أجل بقائه والمزيد من نهب ثروات الشعب الإيراني. قال يوم الأحد: "خطة مكافحة فيروس كورونا هي خطة فعالة للغاية. وهو ما يحول مصيبة إلى نعمة وتهديد لفرصة. إن شاء الله."

وأفادت صحيفة "شرق" الرسمية 20يوليو 2020 ، أن محمود واعزي، رئيس ديوان روحاني ، قال: "ضاع مليار دولار من العملة الصعبة التي تم تخصيصها لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية ؟!"

ولا عجب أنه ولأول مرة منذ خمسة أشهر غادر خامنئي الحجر الصحي، والتقى بالكاظمي في طهران وتوسل إليه أن يفرج عن 5 مليارات دولار من ثروة إيران من مصرف المصرف العراقي للتجارة.

واليوم الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار ويعاني من صدمات متتالية، الإنتاج الداخلي ، والزراعة، والصناعة الداخلية ، والتجارة الخارجية، وما إلى ذلك، في حالة من الفوضى.

التقرير يوجه الرصاص الى مافيا خامنئي التي دمرت الاقتصاد الإيراني وليس فقط عقوبات الرئيس ترامب.

أ.ي