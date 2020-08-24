نائب يطالب بوضع خارطة طريق لإخراج العراق من أزماته

دعا النائب حنين القدو، إلى وضع خارطة طريق لإخراج العراق من أزماته الأمنية والاقتصادية والصحية.

وقال القدو في بيان "دعوتي إلى رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية والقوى السياسية من اجل وضع خارطة الطريق لإخراج العراق من الأزمة الأمنية والاقتصادية والصحية الخانقة التي يعاني منها ".

وأضاف "لا يمكن لأي طرف ، لوحده ، قيادة العراق الى بر الامان ، دون تعاون الأطراف السياسية، والعراق يعيش حالة الفوضى واللادولة".

وأشار إلى أن "الاستمرار في هذا الوضع غير المنضبط سيؤدي إلى خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة وانزلاق البلد إلى اوضاع لا تحمد عقباها".