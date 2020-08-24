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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 آب 2020 03:44 م

متظاهرون يقطعون طريقا يربط بعقوبة بقضاء خانقين احتجاجا على سوء الخدمات

قطع طريق

قطع العشرات من أهالي قضاء المقدادية في ديالى، اليوم الاثنين، طريق يربط بعقوبة بقضاء خانقين احتجاجا على سوء الخدمات.

قال منتصر التميمي أحد المتظاهرين، إن العشرات من أهالي مناطق شرق المقدادية، ومنها قزلجة والاحياء الواقعة شرق القضاء خرجوا في تظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات التي اصبحت في وضع يرثى له.

وأضاف التميمي، أن الأهالي قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية المار بمناطقهم كرسالة احتجاجية من اجل تنبيه المسؤولين الى الوضع الكارثي للخدمات ومعاناة الاف العوائل.

ويعد طريق بعقوبة- خانقين من الطرق الاستراتيجية التي تربط مركز ديالى بمدن شمال وشمال شرق المحافظة وخاصة خانقين ونواحيها الأربع.

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