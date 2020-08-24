ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من برشلونة الإسباني.



وكان ميسي قد اجتمع مؤخرًا مع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، وأبلغه بأنه يرى مستقبله خارج النادي الكاتالوني.



ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن يوفنتوس ليس بعيدًا عن متابعة تطورات وضع ليونيل ميسي في برشلونة.



وأشارت إلى أن اليوفي مغرم بضم ميسي إلى جانب كريستيانو رونالدو في فريق واحد يتضمن لاعبين لديهما 11 كرة ذهبية.



وأوضحت أن الأزمة، تأتي من ميزانية السيدة العجوز، التي تتحمل راتب كريستيانو البالغ 31 مليون يورو، لذا من الصعب إضافة راتب فلكي آخر لها.



يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف العام المقبل مع وجود شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو.



