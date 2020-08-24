بومبيو: سنعمل بكل الأدوات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن "الرئيس دونالد ترامب أوضح بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي".



واعتبر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "حصول إيران على السلاح سيضر بالشرق الأوسط"، مؤكداً التزام بلاده "بالتفوق الأمني لصالح إسرائيل".



بدوره، قال نتنياهو إن "النظام الإيراني يريد السلاح لتسليمه للمتطرفين"، داعيا الى إعادة فرض العقوبات عليه. وأوضح أن "الاتفاق مع الإمارات يعد بمرحلة جديدة في الشرق الأوسط".



وكان بومبيو وصل، في وقت سابق الاثنين، إلى إسرائيل في اليوم الأول من جولة في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به السفارة الأميركية على "تويتر".

