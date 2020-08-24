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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 آب 2020 03:09 م

نائب سابق: نظرية اغتصاب العقول سياسياً وعقائدياً هيَّ المنهج السائد في العراق

كامل الدليمي
أكد النائب السابق كامل الدليمي، أن نظرية اغتصاب العقول سياسياً وعقائدياً هيَّ المنهج السائد في العراق.

وقال الدليمي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" إن "نظرية اغتصاب العقول سياسياً وعقائدياً هيَّ المنهج السائد في العراق".

كما غرد الدليمي ايضاً بأنه "قد يكون الحدث الابرز في عام ٢٠٢٠ ، اثبات هوية العراق المستقل وخروجه من سياسة المحاور".

وتابع "على جميع الكتل والقيادات السياسية التعاون والعمل لإنجاح ودعم هذا المشروع".
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