"الشام الجديد"... مشروع عملاق بين مصر والعراق والأردن

كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، التفاصيل الكاملة لمشروع "الشام الجديد"، الذي تحدث عته رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي مؤخرا.

وقال الرديني، في تصريح صحفي، إن "مشروع الشام الجديد وفق النسق الأوروبي الذي تحدث عنه الكاظمي، ليس وليد اليوم وإنما طرح في زمن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي".

وأضاف أن "المشروع العملاق يقوم على أساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية بين العراق ومصر، وقد دخلت الأردن على خط المشروع مؤخرا".

وأشار إلى أن "المشروع قائما على أساس أن مصر تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية، والأردن دخلت على الخط للاستفادة من خدمات كليهما".



وتابع القيادي في ائتلاف النصر، أن "هناك نية لدى حكومة مصطفى الكاظمي لإكمال هذا المشروع، خصوصا وأن الأردن ومصر تعتمدان السياسية المعتدلة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن "مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر".

وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنه "سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والأردن، والذي من خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية"، مضيفا أنه "سيسافر إلى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية".

يذكر أن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي سيعقدون اجتماعا ثلاثيا في عمان الأسبوع المقبل، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.



وبحسب البيان، ستركز "القمة التي تعقد للمرة الثالثة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية".



وأشار إلى أن "القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي".



وتركز اجتماع القاهرة على "التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث (...) وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار".



من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه سيزور الأردن منتصف الأسبوع المقبل.



وأضاف أن "الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة، وسيكون هناك لقاء ثلاثي بين الملك عبد لله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق".



ووصف "القمة الثلاثية بالمهمة لتطوير العلاقات الثلاثية فيما يخص المجال الاقتصادي وكذلك فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة".



