بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 آب 2020
آخر الأخبار
يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بومبيو: سنعمل بكل الأدوات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي خفر السواحل الكويتية تصادر ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين إيران تشن حرب مياه على العراق.. ومجلس النواب يطالب حكومة الكاظمي بالتحرك السريع نائب سابق: نظرية اغتصاب العقول سياسياً وعقائدياً هيَّ المنهج السائد في العراق إحباط تفجير سيارة مفخخة بالقرب من معسكر التاجي "الشام الجديد"... مشروع عملاق بين مصر والعراق والأردن نصيف تطالب بإلغاء الإحالات غير القانونية للاستثمار ومن بينها الأرض القريبة من مطار بغداد السجن ( غيابيا ) خمس عشرة سنة لمختلس 1.5 مليار دينار من اموال اعمار نينوى المالية النيابية تكشف عن وجود ٦٠ ألف درجة وظيفية في موازنة ٢٠٢١
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 آب 2020 01:29 م

السجن ( غيابيا ) خمس عشرة سنة لمختلس 1.5 مليار دينار من اموال اعمار نينوى

الموصل


اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بالسجن بحقِّ موظف في مجلس محافظة نينوى؛ لاختلاسه مليارا  ونصف المليار  دينار من المال العام.

واشارت الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ، إلى إقدام المُدان على اختلاس مبلغ  (1.500.000.00) دينار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار واستقرار محافظة نينوى بعد تحريرها.

واضافت :" ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد  اصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحقِّ المدان وفق أحكام المادَّة  (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات، و أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق (لمجلس محافظة نينوى) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّة."

واوضحت الدائرة : " ان المحكمة اصدرت حكمها بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ، المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمحافظة نينوى الذي طلب الشكوى بحق المتهم،  وتقرير قسم التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة المتضمِّن مخالفاتٍ في قيمة الصرف ووصولات الشراء، إضافة إلى أقوال الشهود، ومحضر التحقيق الإداري المتضمِّن مقصريَّة المدان واحالته إلى القضاء، فضلاً عن قرينة هروبه عن وجه العدالة ".

وكانت الهيئة قد أعلنت في نيسان من العام الماضي  قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، وتجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76) مليار دينارٍ.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
خفر السواحل الكويتية

خفر السواحل الكويتية تصادر ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين 24 آب 2020 03:23 م

عالية نصيف

نصيف تطالب بإلغاء الإحالات غير القانونية للاستثمار ومن بينها الأرض القريبة من مطار بغداد 24 آب 2020 01:31 م

موازنة

المالية النيابية تكشف عن وجود ٦٠ ألف درجة وظيفية في موازنة ٢٠٢١ 24 آب 2020 01:28 م

منصور البعيجي

الزراعة النيابية: دول الجوار تشن حرب مياه على بلدنا.. وعلى الحكومة استخدام الملف الاقتصادي 24 آب 2020 01:25 م

البرلمان العراقي

نائب: البرلمان يباشر جلساته في الثالث من الشهر المقبل واولى مواضيعه قانون الانتخابات 24 آب 2020 01:19 م

الكمارك

المالية: ماضون بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الكمارك 24 آب 2020 01:16 م

6912a7ac-403b-4c90-8d81-68be9eb2896e

الزراعة النيابيَّة تطالب بتحرك فوري لضمان تدفق المياه من إيران 24 آب 2020 01:11 م

حقل غاز

السعودية تعلن عن بدء محادثات حول استثمارات في مشروع حقل أرطاوي الغازي العراقي 24 آب 2020 01:00 م

التعليقات