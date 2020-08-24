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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 آب 2020 01:28 م

المالية النيابية تكشف عن وجود ٦٠ ألف درجة وظيفية في موازنة ٢٠٢١

موازنة
كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود ٦٠ الف درجة وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقال عضو اللجنة، احمد حمه، في تصريح صحفي: ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ سيتضمن اكثر من ٦٠ الف درجة وظيفية ضمن حركة الملاك والحذف والاستحداث”، لافتا الى ان “هذه الدرجات سيخصص جزء كبير منها لحملة الشهادات العليا”.

واضاف ان “اللجنة المالية لديها توجه بتخصيص جزء كبير من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا”، مبينا ان “تلك الدرجات افرزها قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب”..
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