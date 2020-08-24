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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 آب 2020 01:25 م

الزراعة النيابية: دول الجوار تشن حرب مياه على بلدنا.. وعلى الحكومة استخدام الملف الاقتصادي

منصور البعيجي

اكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية  :"  ان دول الجوار تشن حرب مياه على العراق  "، مبينة :" ان الامر ينذر بكارثة اذا تم السكوت عليه ".

وقال نائب رئيس اللجنة منصور البعيجي في بيان ان" دول الجوار تشن حرب مياه على بلدنا من خلال قطع حصة العراق المائية بشكل كبير ، وهذا الامر يضر بشكل غير طبيعي ومسبوق باراضينا ومزارعينا "، مبينا ان "ذلك سيؤدي الى كارثة اذا استمر هذا الاستقطاع من حصتنا المائية من دول المنبع ، الامر الذي ينذر بكارثة لايمكن ان يستمر السكوت او التهاون معها ".

ودعا البعيجي الحكومة الى "التحرك سريعا والتعامل مع دول المنبع من خلال استخدام كافة الخطوات للضغط عليها من اجل ضمان حصتنا المائية "، مشيرا الى ان "وضع البلد لايتحمل ازمة اخرى اذا ما استمر التجاوز وقطع حصتنا المائية بهذا الشكل الكبير الذي سيؤدي الى كارثة طبيعية في بلدنا".

واعرب عن امله بان يكون موقف الحكومة العراقية سريعا بالتعامل مع دول المنبع ، واستخدام الملف الاقتصادي والتجاري معها كورقة ضغط عليها لضمان عدم قطع حصتنا المائية ، وحتى لايستمر هذا التجاوز اكثر ،  لانه امر خطير ولايتحمل اي تأجيل او تهاون"، مشددا على ضرورة "التعامل مع ملف المياه بشكل جاد مع دول المنبع والضغط عليها لمصلحة العراق".

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