نائب: البرلمان يباشر جلساته في الثالث من الشهر المقبل واولى مواضيعه قانون الانتخابات

قال النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي،”: ان “العطلة التشريعية لمجلس النواب على وشك الانتهاء، وسيباشر مجلس النواب عقد جلساته في الثالث من ايلول المقبل “.



واضاف ان “الجلسات الاعتيادية الاولى ستخصص لمناقشة قوانين الانتخابات والمحكمة الاتحادية والموازنة العامة وقضية الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية “. مبينا ان “الكتل النيابية ستناقش خلال الجلسة موعد الانتخابات الذي حدده رئيس الوزراء وامكانية تقديم الموعد”.



من جانبه اوضح النائب محمد البلداوي”،: ان “مجلس النواب يترقب استئناف جلساته بشكل مستمر، في ظل وجود جملة قضايا مهمة تحتاج الى المناقشة منها جائحة كورونا والاعتداءات التركية على الأراضي العراقية والتظاهرات الشعبية في المحافظات، فضلا عن اقرار التشريعات المهمة، منها ملحق توزيع الدوائر المتعددة لإكمال قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية وقانون التقاعد الموحد”.



واضاف ان “البرلمان أصبح بعيدا عن الأجواء بسبب عدم انعقاد جلساته”. مؤكدا “ضرورة انعقاد الجلسات مراعاة للجانب الصحي، ولا بأس أن يحضر نصف 329 نائبا أو ما يزيد عن ذلك لاستئناف الجلسات”. مبينا ان “جدول اعمال الجلسة الأولى للفصل التشريعي الجديد لم يحدد حتى الآن”.



واوضح ان “الجلسات الأولى للفصل التشريعي الجديد ستخصص لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ومحلق توزيع الدوائر المتعددة لإكمال قانون الانتخابات الجديد”. عادا ان “حسم المحلق الانتخابي سيتم عبر التوافق بين الكتل السياسية “..