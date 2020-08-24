بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 آب 2020
آخر الأخبار
يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بومبيو: سنعمل بكل الأدوات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي خفر السواحل الكويتية تصادر ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين إيران تشن حرب مياه على العراق.. ومجلس النواب يطالب حكومة الكاظمي بالتحرك السريع نائب سابق: نظرية اغتصاب العقول سياسياً وعقائدياً هيَّ المنهج السائد في العراق إحباط تفجير سيارة مفخخة بالقرب من معسكر التاجي "الشام الجديد"... مشروع عملاق بين مصر والعراق والأردن نصيف تطالب بإلغاء الإحالات غير القانونية للاستثمار ومن بينها الأرض القريبة من مطار بغداد السجن ( غيابيا ) خمس عشرة سنة لمختلس 1.5 مليار دينار من اموال اعمار نينوى المالية النيابية تكشف عن وجود ٦٠ ألف درجة وظيفية في موازنة ٢٠٢١
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 آب 2020 01:16 م

المالية: ماضون بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الكمارك

الكمارك

اكدت وزارة المالية ، مضيها بتطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك كجزء من برنامج الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات .

 وقالت في بيان : ان “بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات مضللة حول (اتمتة الكمارك) بخبر غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف الخبر الى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لأهداف سياسية ولتسقيط اعلامي”.

وأضاف البيان ان” الوزارة تتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون وتود اطلاع الرأي العام بالحقائق وليس باطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع”.


وأشار الى ان” الحكومة ووزارة المالية ماضية بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الوزارة كجزء من برنامج الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات ومن ضمنها تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك”.

ولفت البيان الى ان” الاجراءات تأتي ضمن الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة والتي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد”.

وأكدت الوزارة بحسب البيان ان” اجراءات الاتمتة واختيار الشركات تتم بصورة شفافة ووفقا للقوانين والتعليمات وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارة ايضا في حوار مستمر مع البنك الدولي ومع دول عربية شقيقة للاستفادة من تجربتها الناجحة في اتمتة الكمارك”.

 وتابع البيان ان” وزارة المالية لن تطرح اي مناقصة في هذا المجال بدون شفافية كاملة وتحضير مناخ ومساحة منصفة للجميع، لذلك نطلب من مجلس القضاء الأعلى العراقي العادل ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتضليل الوقائع والقاء التهم بهتانا وزورا ويحاول من خلال ذلك تشويه سمعة كل من يقوم بعمل شفاف وواضح وبحرص من خلال موقع عمله”.


وختم البيان: ان” الوزارة تعبر عن احترامها وتقديرها للسطة الرقابية للاعلام ولحرية التعبير والرأي ،وبالوقت عينه تحذر كل من يتلاعب بالحقائق وويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة”..

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
خفر السواحل الكويتية

خفر السواحل الكويتية تصادر ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين 24 آب 2020 03:23 م

عالية نصيف

نصيف تطالب بإلغاء الإحالات غير القانونية للاستثمار ومن بينها الأرض القريبة من مطار بغداد 24 آب 2020 01:31 م

الموصل

السجن ( غيابيا ) خمس عشرة سنة لمختلس 1.5 مليار دينار من اموال اعمار نينوى 24 آب 2020 01:29 م

موازنة

المالية النيابية تكشف عن وجود ٦٠ ألف درجة وظيفية في موازنة ٢٠٢١ 24 آب 2020 01:28 م

منصور البعيجي

الزراعة النيابية: دول الجوار تشن حرب مياه على بلدنا.. وعلى الحكومة استخدام الملف الاقتصادي 24 آب 2020 01:25 م

البرلمان العراقي

نائب: البرلمان يباشر جلساته في الثالث من الشهر المقبل واولى مواضيعه قانون الانتخابات 24 آب 2020 01:19 م

6912a7ac-403b-4c90-8d81-68be9eb2896e

الزراعة النيابيَّة تطالب بتحرك فوري لضمان تدفق المياه من إيران 24 آب 2020 01:11 م

حقل غاز

السعودية تعلن عن بدء محادثات حول استثمارات في مشروع حقل أرطاوي الغازي العراقي 24 آب 2020 01:00 م

التعليقات