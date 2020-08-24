المالية: ماضون بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الكمارك

اكدت وزارة المالية ، مضيها بتطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك كجزء من برنامج الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات .



وقالت في بيان : ان “بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات مضللة حول (اتمتة الكمارك) بخبر غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف الخبر الى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لأهداف سياسية ولتسقيط اعلامي”.



وأضاف البيان ان” الوزارة تتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون وتود اطلاع الرأي العام بالحقائق وليس باطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع”.



وأشار الى ان” الحكومة ووزارة المالية ماضية بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الوزارة كجزء من برنامج الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات ومن ضمنها تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك”.



ولفت البيان الى ان” الاجراءات تأتي ضمن الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة والتي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد”.



وأكدت الوزارة بحسب البيان ان” اجراءات الاتمتة واختيار الشركات تتم بصورة شفافة ووفقا للقوانين والتعليمات وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارة ايضا في حوار مستمر مع البنك الدولي ومع دول عربية شقيقة للاستفادة من تجربتها الناجحة في اتمتة الكمارك”.



وتابع البيان ان” وزارة المالية لن تطرح اي مناقصة في هذا المجال بدون شفافية كاملة وتحضير مناخ ومساحة منصفة للجميع، لذلك نطلب من مجلس القضاء الأعلى العراقي العادل ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتضليل الوقائع والقاء التهم بهتانا وزورا ويحاول من خلال ذلك تشويه سمعة كل من يقوم بعمل شفاف وواضح وبحرص من خلال موقع عمله”.



وختم البيان: ان” الوزارة تعبر عن احترامها وتقديرها للسطة الرقابية للاعلام ولحرية التعبير والرأي ،وبالوقت عينه تحذر كل من يتلاعب بالحقائق وويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة”..