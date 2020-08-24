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الإثنين, 24 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 آب 2020 01:15 م

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ من تل أبيب جولة شرق أوسطية

مايك بومبيو
وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم  الاثنين، إلى إسرائيل في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام. 

وبحسب مقاطع فيديو نشرتها السفارة الأميركية، كان وزير الخارجية الأميركي يضع كمامة بألوان علم بلاده عند نزوله من الطائرة التي حطت صباح الاثنين في مطار بن غوريون في تل أبيب. 

وتأتي جولة بومبيو بعد نحو 10 أيام من الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. 

ومن المقرر أن يتشاور بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خصوصاً حول الملف الإيراني و"تعميق" العلاقات بين إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط، كما أكد المتحدث باسمه في واشنطن. 

وأكد نتانياهو أن "صديقه" بومبيو سيثير معه مسألة "توسيع دائرة السلام في منطقتنا". 

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو أيضاً نظيره الاسرائيلي غابي أشكنازي ووزير الدفاع بيني غانتس. 
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