الزراعة النيابيَّة تطالب بتحرك فوري لضمان تدفق المياه من إيران

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من إيران.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان: إن لم يكن هناك تحرك حكومي بصدد هذا الموضوع، فإن الضرر سيصيب اولا محافظة ديالى بالكامل، لاسيما نهر ديالى الذي تعتمد عليه المحافظة بشكل كامل لإروائه ملايين الدونمات من الاراضي الزراعية.



واشار الشمري، الى ان الامر يتطلب تحركا سريعا من الحكومة وعبر الجهات المعنية لضمان حق العراق من المياه الداخلة الى أنهره ومعرفة الأسباب، التي دعت لتحويل مسار هذه الأنهر، مجددا تاكيده على ضرورة التواصل مع تركيا وسوريا لضمان حصة العراق من المياه الداخلة وبعكسه سنشهد مواسم جفاف تنذر بما هو اخطر.