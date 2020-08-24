نيمار يجهش بالبكاء بسبب خسارة لقب الأبطال

أجهش البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بالبكاء بعد فشل فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ.

وتوج بايرن ميونخ الألماني موسمه الرائع واعتلى العرش الأوروبي مجددا وأحرز الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد يوم الأحد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ودخل نيمار في نوبة بكاء، وحاول عدد من لاعبي بايرن ميونخ تهدئته بالإضافة إلى مدرب الفريق البافاري.

جلس نيمار بعد ذلك وحيًدا على دكة البدلاء وواصل البكاء.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما غاب التوفيق عن الفريقين في الفرص التي سنحت لهما.



وفي الشوط الثاني ، سجل الفرنسي الدولي كينغسلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح الفوز واللقب إلى فريقه بايرن ميونخ ومديره الفني هانزي فليك الذي يعتبر المهندس الحقيقي لانتصارات الفريق وألقابه في الموسم الحالي.

وأحرز بايرن اللقب السادس له في تاريخ البطولة واستكمل الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بها في 2013 تحت قيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس.







