ثلاث هزات أرضية تضرب قضاء كلار في السليمانية

أعلنت وزارة النقل أن مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت، ثلاث هزات أرضية في قضاء كلار السليمانية.



وذكرت الوزارة في بيان، أن "الهزة الأولى في تمام الساعة (10:17:34) صباح الاحد وبقوة (3،1) درجة على مقياس رختر والثانية بدرجة (3،3) درجة في تمام الساعة (6:01:42) بالتوقيت المحلي مساءً، ولم يثبت الشعور بهما من قبل المواطنين".



وأضافت "أما الهزة الثالثة بلغت قوتها (3،7) درجة على مقياس رختر عند الساعة (١١:00:32) مساءً بالتوقيت المحلي، وتبعد (16) كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية وتم الشعور بها من قبل المواطنين".

