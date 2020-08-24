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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 آب 2020 12:55 م

حكومة البصرة: صفحات لا تحمل عناوين رسمية تثير الفوضى وتزعزع الأمن

تظاهرة بالبصرة
حمل الناطق الرسمي في البصرة، اليوم الاثنين، هيئة الإعلام والاتصالات مسؤولية ما ينشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار "غير صحيحة" تثير الفوضى في المحافظة "دون أدلة رسمية".

وقال معين الحسن، إن "بعض الصفحات لا تحمل عناوين رسمية وأغلبها تثير الفوضى وتزعزع الأمن بين أبناء محافظة البصرة"، مشددا على ضرورة "تفعيل جهات مختصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتعلق ببث ونشر الاشاعات التي تزعزع الوضع في البصرة" .

ودعا، الناطق الرسمي باسم حكومة البصرة المحلية، "للتصدي للصفحات الوهمية"، مبيناً أن "هيئة الاتصالات والاعلام والجهات المختصة عليها ان تتابع تلك الشبكات الفوضوية التي لا تحمل عناوين رسمية ويدرها اشخاص تابعين لجهات (لم يسمها) تحاول حرق البصرة من خلال الاشاعات الخبيثة".

يذكر أن عدداً من صفحات التواصل الاجتماعي تتناول أخباراً "غير دقيقة" خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

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