بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 آب 2020
آخر الأخبار
نائب يتهم وزير التجارة بالاسهام مع كورونا في قطع ارزاق العوائل الفقيرة حقوق الانسان: نتابع التظاهرات في كردستان.. وعلى الاطراف كافة ضبط النفس نائب كردي : تشريع قانون الانتخابات من اولويات عمل مجلس النواب خشان: استجواب رئيس هيئة استثمار بغداد اصبح ضرورة سياسي عراقي: إصابة وزير بكورونا قد تؤجل قمة عمان الثلاثية الحلبوسي والمطلك يؤكدان ضرورة تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية.. واشنطن تدفع للمضي بمشروع عراقي سعودي جديد نائب: الكاظمي لايمتلك اي برنامج للنهوض بالبلاد وعليه الاستقالة الحلبوسي والنجيفي يؤكدان ضرورة التحقيق بحوادث الاغتيالات والعمل على حصر السلاح انفجار كبير يتسبب بانقطاع الكهرباء عن كل سوريا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 آب 2020 11:15 ص

نائب يتهم وزير التجارة بالاسهام مع كورونا في قطع ارزاق العوائل الفقيرة

1868857
نائب يتهم وزير التجارة بالاسهام مع كورونا في قطع ارزاق العوائل الفقيرة




اتهم رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، وزير التجارة بالمساهمة مع كورونا في قطع ارزاق العوائل الفقيرة.

وقال الشمري في بيان انه "بالرغم من أن جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على العوائل من ذوي الدخل المحدود، وجدنا ان وزارة التجارة في الوقت الذي كان منتظر منها ان تهيئ السلة الغذائية إلى العوائل العراقية بسبب غلق الأسواق وتأثير الجائحة والوضع الاقتصادي الذي اثر على البلد نجد ان وزارة التجارة متثملة بوزيرها الحالي يقف متفرجاً على معاناة أبناء الشعب العراقي ولم يوقع اي عقد لتجهيز مفردات البطاقة التموينية".

وحذر الشمري "من أن الأشهر القادمة وفي حال عدم تلافي الوضع بشكل سريع فسوف يتعرض الشعب العراقي إلى مجاعة كبيرة"، مشيرا الى ان "هناك دعوات جدية لاستجواب الوزير بسبب مساهمته مع جائحة كورونا في تجويع الشعب العراقي وعدم ممارسته لأعمال وظيفته كوزير في الوزارة منذ تسنمه المنصب بتاريخ ٧ أيار ٢٠٢٠ الا بضع ايام معدودة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
MOZAHARAT-2

حقوق الانسان: نتابع التظاهرات في كردستان.. وعلى الاطراف كافة ضبط النفس 24 آب 2020 11:12 ص

469175Image1

نائب كردي : تشريع قانون الانتخابات من اولويات عمل مجلس النواب 24 آب 2020 11:11 ص

72714

خشان: استجواب رئيس هيئة استثمار بغداد اصبح ضرورة 24 آب 2020 11:10 ص

iraqq

سياسي عراقي: إصابة وزير بكورونا قد تؤجل قمة عمان الثلاثية 24 آب 2020 11:05 ص

1-1047184

الحلبوسي والمطلك يؤكدان ضرورة تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة 24 آب 2020 11:03 ص

New-Project-61

نائب: الكاظمي لايمتلك اي برنامج للنهوض بالبلاد وعليه الاستقالة 24 آب 2020 10:58 ص

Doc-P-355865-637338028311973071

الحلبوسي والنجيفي يؤكدان ضرورة التحقيق بحوادث الاغتيالات والعمل على حصر السلاح 24 آب 2020 10:56 ص

c1dd0687-0d4a-43dc-bf9d-c789a7f91dce_16x9_1200x676

سفير العراق بالمملكة العربية السعودية :الرياض تترقب زيارة الكاظمي 24 آب 2020 10:48 ص

التعليقات