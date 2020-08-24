حقوق الانسان: نتابع التظاهرات في كردستان.. وعلى الاطراف كافة ضبط النفس







اكدت مفوضية حقوق الانسان، انها تتابع التظاهرات في اقليم كردستان وعلى الاطراف كافة ضبط النفس.



وقالت المفوضية في بيان "نتابع بقلق تظاهرات إقليم كردستان ونأسف لما صاحبها من احداث وخصوصا المصادمات التي حدثت وكانت نتائجها سقوط العديد من الجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، فضلا عن حالات حرق الابنية وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة وإتلاف للمستندات الرسمية".



واضافت انه "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي والقوانين ذات الصلة، فإنها تطالب حكومة الإقليم النظر بمطالب المتظاهرين المشروعة، والعمل على إيجاد حوار مشترك والوصول معهم للاستجابة للمطالب المنادية بالقضاء على البطالة وصرف رواتب الموظفين وتحسين المستوى المعاشي".



ودعت المفوضية "القوات الامنية في اقليم كردستان الى اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو انتهاك للحقوق" مطالبة "المتظاهرين بالالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالتظاهر السلمي وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع القوات الامنية والابتعاد عن اي صدامات معها للحفاظ على سلامة أمن الإقليم و المواطنين فيه".