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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 آب 2020 11:10 ص

خشان: استجواب رئيس هيئة استثمار بغداد اصبح ضرورة

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خشان: استجواب رئيس هيئة استثمار بغداد اصبح ضرورة


شدد عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، ، على ضرورة استجواب رئيس هيئة استثمار بغداد، لكثرة الخروقات والشبهات في عمل الهيئة.


وقال خشان،  في تصريح صحفي ان "البرلمان العراقي، طيلة السنوات الماضية، لم يدقق او يحقق في ملفات هيئة استثمار بغداد، رغم انها هيئة مهمة وفيها الكثير من المشاريع والاموال الكبيرة".


 واضاف ان "استجواب رئيس هيئة استثمار بغداد، اصبح ضرورة ملحة، في الوقت الحاضر، لكثرة الخروقات والشبهات في عمل الهيئة، وحتى يتم تدقيق كافة المشاريع، التي نفذتها الهيئة طيلة السنوات الماضية، فالفساد ينخر الهيئة، لعدم وجود رقابية برلمانية عليه في السنوات الماضية".


 وكان  عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي،  دعا  اوضح ان استدعاء رئيس هيئة استثمار بغداد سيكون قريبا بعد استئناف البرلمان أعماله لمساءلته عن الخروقات، رافضاً اي ردود إعلامية او سجالات سياسية فالكل يجب أن يخضع لسلطة المساءلة تحت قبة البرلمان في حالة وجود خروقات أو شبهات فساد في عمله.

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