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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 آب 2020 11:03 ص

الحلبوسي والمطلك يؤكدان ضرورة تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

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الحلبوسي والمطلك يؤكدان ضرورة تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة



اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، ضرورة تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ان " الحلبوسي التقى، المطلك"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية؛ من أجل تشريع القوانين المهمة للفترة المقبلة".

واضاف ان "الجانبين ناقشا ضرورة المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية وإكمال قانون الانتخابات، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن"، لافتا الى انه "تم بحث ملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة".
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