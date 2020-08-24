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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 آب 2020 10:58 ص

نائب: الكاظمي لايمتلك اي برنامج للنهوض بالبلاد وعليه الاستقالة

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نائب: الكاظمي لايمتلك اي برنامج للنهوض بالبلاد وعليه الاستقالة



دعا عضو مجلس النواب محمد الخالدي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الاستقالة، مبينا انه لايمتلك اي برنامج حكومي او خطة للنهوض بالبلاد.
وقال الخالدي ان “المرحلة الحالية تتطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديم استقالته وترك البلاد لأخرين  بإمكانهم ادارة البلاد في ظل المرحلة الحساسة.
واضاف ان “رئيس الجمهورية طلب منا دعم مصطفى الكاظمي قبل تكليفه واشترطنا دعم تكليفه مقابل النهوض بالبلاد اقتصاديا  وحددنا له 10 محاور للنهوض ووافق على الامر.
واوضح الخالدي ان “اول خطوة بدأها الكاظمي بطلب من البرلمان التصويت له للاقتراض الخارجي وكان بالامكان سد النقض من خلال جولات التراخيص لشركات الاتصال والمنافذ والكمارك.
 واشار  الى  ان “الخطوات التي يسير بها الكاظمي تؤكد بشكل كبير عدم امتلاكه اي برنامج حكومي او اي رؤية وخطة لإدارة البلاد والنهوض بها ولايوجد لديه اي فريق عمل “، لافتا الى ان “خير دليل على غياب خطط العمل هو قطعه رواتب المتقاعدين.
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