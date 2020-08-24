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الإثنين, 24 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 آب 2020 10:51 ص

انفجار كبير يتسبب بانقطاع الكهرباء عن كل سوريا

انفجار
قال وزير النفط السوري للتلفزيون الرسمي ،اليوم الاثنين، إن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع الكهرباء في سوريا مضيفا أن المؤشرات الأولية تشير إلى هجوم.

وعرض تلفزيون الإخبارية لقطات لحريق ضخم عقب الانفجار الذي قال مسؤولون لوسائل إعلام رسمية إنه وقع بين منطقتي الضمير وعدرا شمال غربي دمشق.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم لقناة الإخبارية إن الدلائل المبدئية تشير إلى أن الحادث عمل إرهابي مضيفا أن الخط يغذي محطات للكهرباء في الجنوب.

وأوضح الوزير أن فرقا فنية تنتشر حاليا على الأرض.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزير الكهرباء قوله في وقت لاحق إن الكهرباء بدأت في العودة تدريجيا إلى المحافظات.

ويمتد خط الغاز العربي من مصر إلى الأردن وسوريا.
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