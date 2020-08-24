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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 آب 2020 10:48 ص

سفير العراق بالمملكة العربية السعودية :الرياض تترقب زيارة الكاظمي

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سفير العراق بالمملكة العربية السعودية :الرياض تترقب زيارة الكاظمي






تجري الاستعدادات الدبلوماسية والبروتوكولية في العاصمة السعودية الرياض؛ للزيارة الرسمية التي يُتوقّع ان يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمملكة قريبا.


 وقال السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي “إننا نترقب تحديد موعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للمملكة العربية السعودية في القريب العاجل، لتكون انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأشار الى أن “السفارة العراقية في الرياض تتواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لهذه الزيارة” مبينا حرص الطرفين على إنجاح الزيارة والمضي قدماً في تطوير العلاقات.

وأضاف السفير ان “هناك توجها بين حكومتي العراق والمملكة في أن تكون العلاقة ستراتيجية وقوية ومتينة.

وأكد الجنابي أن “ لدى السعودية رغبة بالاستثمار في العراق خصوصاً في مجال الطاقة، كونهما من أكثر مصدري النفط في (أوبك) ويمتلكان أكبر احتياطيات نفطية في العالم، حيث اتفقا في الاجتماعات الأخيرة على دراسة بعض المشاريع المهمة ومنها استثمار شركة (أرامكو) السعودية لمشروع غاز (أرطاوي) شمال البصرة، والاستثمار في غاز (منصورية الجبل) في محافظة ديالى، وغاز (عكاز) في الأنبار لتوليد الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل ان تدخل شركة (أكوار باور) المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة الشمسية وتحلية المياه للاستثمار في العراق.
وأعرب السفير “عن وجود رغبة من العراق في فتح أكثر من منفذ حدودي مع الجانب السعودي أسوة بالدول الأخرى لتسهيل حركة المواطنين والبضائع بين الجانبين، لأن الحدود البرية بين العراق والسعودية تبلغ أكثر من 800 كيلو متر وهناك نحو 4 محافظات محاذية لها”، مشيراً  الى أن “السعودية لا تمانع الامر وستدرس ذلك بعد افتتاح منفذ عرعر.
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