بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 آب 2020 10:46 ص

الكربولي: لا تقتل نفسا ولا تعتقل بريئا فقد تدور الأيام عليك وتأتي الجرافات لتهدم مقراتك أمام عينيك

جمال الكربولي
استعان رئيس حزب الحل جمال الكربولي، بحكمة قديمة في رسالته الى الذين قتلوا واعتقلوا الأبرياء، مؤكداً أن الأيام ستدور وستهدم مقراتهم.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "الحكمة القديمة تقول: لا تقتل نفسا ولا تعتقل بريئا ولا تستهن بالضعيف، فقد تدور الأيام عليك وتأتي الجرافات لتهدم مقراتك أمام عينيك وأنت عاجز عن ردها".

وأوضح أن "أوهن البيوت لبيت العنكبوت"، منهياً تغريدته بهاشتاج: "دار الظالم خراب".
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