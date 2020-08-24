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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 آب 2020 10:02 ص

تظاهرات في البصرة تطالب بإقالة المحافظ أسعد العيداني

احتجاجات في البصرة

انطلقت تظاهرة من ساحة اعتصام البصرة دعا إليها ناشطون مدنيون للمطالبة بإقالة المحافظ أسعد العيداني.

وقالت مصادر، إن محيط مكتب مجلس النواب في البصرة يشهد إجراءات أمنية مشددة.
كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، عن توجه قوة عسكرية لملاحقة القتلة في محافظة البصرة وفرض الأمن، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال الغانمي خلال مشاركته في الجلسة الأمنية، التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن هناك قوة توجهت لتنفيذ واجب اعتقال القتلة, وأضاف الغانمي: سنلاحق المجرمين، وسنلقي القبض على (القتلة) خلال ساعات.

ونفّذت قوة أمنية كبيرة في الأيام الثلاثة الماضية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم، لتنفيذ أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في أنحاء المحافظة كافة.

وتأتي هذه العملية ضمن حملات تفتيش مستمرة بغية بسط الأمن والاستقرار في المحافظة.

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