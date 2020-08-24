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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 آب 2020 09:13 ص

بايرن ميونخ بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا بإسقاط باريس سان جيرمان

بايرن
توجّ فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفٍ نظيف في نهائي البطولة، على ملعب "دا لوز" في البرتغال.

وبدد بايرن آمال سان جيرمان في إحراز اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى مغامرته اليوم على إستاد دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأحرز بايرن لقبه السادس في البطولة علماً بأنه خاض اليوم نهائي البطولة للمرة 11 في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما غاب التوفيق عن الفريقين في الفرص التي سنحت لهما.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي الدولي كينغسلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح الفوز واللقب إلى فريقه بايرن ميونخ ومديره الفني هانزي فليك الذي يعتبر المهندس الحقيقي لانتصارات الفريق وألقابه في الموسم الحالي.

وأحرز بايرن اليوم اللقب السادس له في تاريخ البطولة واستكمل الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بها في 2013 تحت قيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس.
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