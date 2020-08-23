مطالب بجهاز مكافحة الإرهاب لملاحقة إرهابيي ميليشيات إيران في البصرة على غرار داعش.. اقبضوا على القتلة

مظاهرات غاضبة في البصرة.. وغليان وهروب للنشطاء خارج المحافظة



لا يمكن أن يستمر هذا الوضع من الفساد والتردي الأمني. لا للفساد .. لا للميليشيات.. لا للقتلة المأجورين وقوائم قتل ثوار البصرة ونشطاءها. هكذا خرجت المظاهرات في البصرة غاضبة تلعن الأوضاع البائسة والظلم وضعف حكومة الكاظمي.

وانطلقت تظاهرة من ساحة اعتصام البصرة، دعا إليها ناشطون مدنيون للمطالبة بإقالة المحافظ أسعد العيداني. وقالت مصادر لـ"العربية" إن محيط مكتب مجلس النواب في البصرة يشهد إجراءات أمنية مشددة. وكشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، عن توجه قوة عسكرية لملاحقة القتلة في محافظة البصرة وفرض الأمن، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الغانمي خلال مشاركته في الجلسة الأمنية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن هناك قوة توجهت لتنفيذ واجب اعتقال القتلة.

وأضاف الغانمي: سنلاحق المجرمين، وسنلقي القبض على "القتلة" خلال ساعات. ونفذت قوة أمنية كبيرة في الأيام الثلاثة الماضية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم لتنفيذ أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة.

أسفرت العمليات وفق بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلقاء القبض على 304 متهمين مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة، كما تم ضبط 12 بندقية كلاشنيكوف و1 بندقية نوع RBK و2 بندقية نوع GC وأعتدة مختلفة و3 مسدسات، كما تم ضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات وحبوب مخدرة، وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. كما شملت الحصيلة الأمنية لمفارز أفواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة ضبط 1,985عجلة و1,481 دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور.

وتأتي هذه العملية ضمن حملات تفتيش مستمرة بغية بسط الأمن والاستقرار في المحافظة.

وقال البيان إن شرطة محافظة البصرة ماضية في عمليات فرض القانون لطمأنة المواطن بوجود قوات أمنية قادرة على حفظ الأمن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة.

في نفس الشياق، قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتزم إرسال قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى محافظة البصرة جنوبي البلاد، لملاحقة عناصر الميليشيات عقب سلسلة اغتيالات طالت ناشطين في الحراك الشعبي، آخرهم الطبيبة رهام يعقوب، والناشط تحسين الشحماني.



وفور عودته أمس من زيارة لواشنطن، توجه الكاظمي، على رأس وفد أمني كبير، إلى محافظة البصرة، والتقى القادة الأمنيين، وزار منزل ذوي الناشطة رهام يعقوب، وتوعد بالقبض على القتلة في أقرب وقت.

وقال مصدر مطلع لـ"إرم نيوز"، إن ”نقاشاً يجري داخل مجلس الأمن الوطني، بشأن إرسال قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى محافظة البصرة، لتنفيذ مهام استثنائية تتعلق بموجة الاغتيالات الأخيرة، مثل الاعتقالات والملاحقة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات تشير إلى أن عمليات الاغتيال تجري بصورة منتظمة، وهو ما يثير المخاوف من بدء سلسلة اغتيالات أخرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن عشرات الناشطين والأعضاء البارزين في احتجاجات مدن الجنوب غادروا على خلفية تزايد عمليات الاغتيال، التي تتهم فيها أطراف محلية مرتبطة بإيران.

وتقول تلك الوسائل إن 20 ناشطا في البصرة غادروا المدينة في أعقاب تصاعد عمليات الاغتيال وتلقي تهديدات، خاصة بعد الكشف عن وجود قوائم اغتيالات لدى جماعات مسلحة، يتم بموجبها إعطاء كل ناشط رقما معينا في القائمة، وبحسب تسلسله يتم استهدافه.

وواجهت الحكومة، انتقادات حادة من النشطاء بشأن عجزها عن القبض على المتورطين بمقتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية. وكانت الحكومة قد أقالت قائد شرطة البصرة رشيد فليح ورئيس جهاز الأمن الوطني في المحافظة، عقب احتجاجات غاضبة بعد مقتل الشحماني، إلا أن عمليات القتل لم تتوقف.

بدوره، قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي إن الجهاز مستعد لتنفيذ أي واجب في البصرة، وقال الساعدي عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فور وصوله إلى محافظة البصرة قادما من واشنطن، إن جهاز مكافحة الإرهاب مستعد لتنفيذ أي واجب، وسنبقى في البصرة.

وتدفع القوات الأمنية العراقية بجهاز مكافحة الإرهاب في تنفيذ الأعمال التي تتسم بالخطورة، مثل إلقاء القبض على ميليشيات مسلحة، أو ملاحقة متنفذين، باعتباره أقوى جهاز أمني عراقي محترف.

خبراء قالوا إن الدفع رسميا بجهاز مكافحة الإرهاب لملاحقة ميليشيات غيران سيكون، وصمة عار رسمية على رأس عصابات إيران وسيكون القرار الأجرأ من جانب حكومة الكاظمي.

أ.ي