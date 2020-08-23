بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 آب 2020
آخر الأخبار
ضابط يكشف مفاجأة مدوية عن وجود 35 قاعدة عسكرية إيرانية في العراق أغلبها تابع للحرس الثوري الإرهابي الصحة تعلن تسجيل 3291 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق القبض على عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في بغداد سائرون : سجلنا الكثير من الملاحظات على الحكومة وقد نمضي ابعد من ذلك في حال عدم الاخذ بها ناهدة الدايني تنسحب من تحالف المدن المحررة ومن المشروع العربي قيادات شيعية تجتمع في النجف للإطاحة بالكاظمي وكتل سياسية ترفض المقترح تسجيل 141 حالة وفاة بفايروس كورونا و 2113 إصابة جديدة في إيران العمليات المشتركة: التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي نائب سابق: العراق يمر بمنعطف حرج .. التغيير هو الاحتمال الاقرب لجنة الزراعة والمياه النيابية تطالب بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من ايران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 آب 2020 09:34 م

ضابط يكشف مفاجأة مدوية عن وجود 35 قاعدة عسكرية إيرانية في العراق أغلبها تابع للحرس الثوري الإرهابي

images

كشف ضابط كبير بوزارة الدفاع أن إيران لديها 35 قاعدة عسكرية على الأراضي العراقية أغلبها تابع للحرس الثوري الإرهابي وبعضها تابع للجيش الإيراني وجزأ آخر استخباراتي وكل هذه القواعد يعمل بها ضباط وجنود إيرانيون .

وخوفا من الاستهداف الأمريكي لهذه القواعد فان المسؤولين عن هذه القواعد يكتبون على هذه القواعد أرقام تابعة لألوية الحشد الطائفي من رقم 1 إلى 5 وأرقام من 18 إلى 21 و 24 ومن 35 إلى 45.

وتابع الضابط أنه بعد تسليم القواعد العسكرية الأمريكية أو التابعة للتحالف الدولي بأسلحتها ومعداتها للجانب العراقي  يقوم  وفد من  هذه القواعد الإيرانية ليتفحص هذه القواعد ويوثق ويسجل ويصور القواعد الأمريكية وينقلها إلى الجانب الإيراني .

وبدأ  التدخل الإيراني العسكري والأمني في العراق وسوريا ودول الجوار  منذ بداية استلام الملالي الحكم في طهران حيث سعت  لتصدير ثورتها إلى دول الجوار خاصة العربية منها، إذ بدأت بمحاولات عديدة للتغلغل في العراق، ولم تنجح هذه المحاولات إلا بعد سقوط صدام حسين، حيث تحقق حلم إيران بالسيطرة على الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية والمدنية، وبالتزامن مع نشاطها المحموم في العراق، عمدت إيران إلى تنفيذ مخططها الرامي إلى التغلغل في لبنان وسوريا، والسيطرة عليهما لتحقيق ما أطلق عليه “الهلال الشيعي”.

ومع نجاحها في ترسيخ وجود ميليشيا “حزب الله” في لبنان، لم تستطع التدخل علانية في سوريا، نتيجة وجود توازنات كان يديرها حافظ الأسد لتحقيق استمرارية حكمه، ومع هذا بدأت إيران تنفيذ مخطط التغلغل في سوريا منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، عبر طرق وأساليب ناعمة، ركزت على الناحية الدينية والثقافية، وساعدها في ذلك الأسد الأب عبر كثير من التسهيلات والقوانين التي تُرسخ هذا التدخل.

واستمرت على هذه الحال حتى لحظة اندلاع الثورة السورية، التي كانت فرصة ذهبية لتحقيق حلمها بالتدخل العلني العسكري والأمني في سورية، بعد أن رسخت قواعدها الدينية والثقافية عبر عقدين من الزمن.

ومع اندلاع ثورات الربيع العربي، استشعر الإيرانيون خطر هذه الثورات، إذا ما وصلت إلى العراق وسوريا ، ولهذا أرسلوا كثيرًا من القادة والخبراء والمستشارين الأمنيين والعسكريين إلى دمشق وبغداد ، مع بعض الوحدات الصغرى من الحرس الثوري الإيراني، مدعمة بأعداد كبيرة من “حزب الله” اللبناني، كما سارعت إيران إلى رفد جهاز أمن الدولة السوري بما يلزمه من خبرات أمنية، عبر إرسال جزء من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، المكلف بالقيام بالعمليات الاستخباراتية العسكرية خارج إيران،

ومع انطلاق شرارة الثورة السورية، عمل هؤلاء مع الجهات التي تصدت للتظاهرات كقناصين ورماة على سلاح المدفعية الذي تتمركز كتيبة منه على جبل قاسيون، إلى أن يألف جنود الأسد قنص أهلهم وشعبهم وإطلاق حمم مدافعهم على العزل من أبناء شعبهم، وفي هذه الأثناء، وصل كثير من المستشارين العسكريين الإيرانيين إلى سوريا بذريعة تقديم خبراتهم لمساعدة الجيش السوري، ولسبب آخر طالما أعلنه كثير من القادة الإيرانيين، وهو تأمين وصول المساعدات الاقتصادية إلى الدولة السورية لمنع انهيارها.

وبعد فشل الأسد في السيطرة على الثورة؛ بدأت إيران بالتحضير للتدخل العسكري علنًا في سوريا كما تدخلت في العراق ، وبدأ الهدف واضحًا، وهو السيطرة على سوريا في حال سقط الأسد ونظامه، وفي البداية عملت إيران على إنشاء قواعد عسكرية لها مشتركة مع جيش الأسد ومنظومته الأمنية، سرعان ما استقلت عنها وجعلت هذه القواعد مقار لقيادة الأعمال القتالية والتدريبية والاستخباراتية لقوات الحرس الثوري والميليشيات الطائفية التي جلبتها إلى سورية.

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
592827baef2561ab54ca00a270fd6cca

القبض على عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في بغداد 23 آب 2020 04:35 م

EXlOnfQXkAAOE8L

سائرون : سجلنا الكثير من الملاحظات على الحكومة وقد نمضي ابعد من ذلك في حال عدم الاخذ بها 23 آب 2020 04:19 م

117996993_2179521012181211_5406185899891643177_n

ناهدة الدايني تنسحب من تحالف المدن المحررة ومن المشروع العربي 23 آب 2020 04:18 م

c1dd0687-0d4a-43dc-bf9d-c789a7f91dce_16x9_1200x676

قيادات شيعية تجتمع في النجف للإطاحة بالكاظمي وكتل سياسية ترفض المقترح 23 آب 2020 04:14 م

كورونا

تسجيل 141 حالة وفاة بفايروس كورونا و 2113 إصابة جديدة في إيران 23 آب 2020 03:13 م

0be539ad-0115-48b4-bc6d-ffb312a13ec4

العمليات المشتركة: التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي 23 آب 2020 02:58 م

2019-10-0310_13_10.671549-irakriot

نائب سابق: العراق يمر بمنعطف حرج .. التغيير هو الاحتمال الاقرب 23 آب 2020 02:55 م

114814

لجنة الزراعة والمياه النيابية تطالب بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من ايران 23 آب 2020 02:53 م

التعليقات