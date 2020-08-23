ضابط يكشف مفاجأة مدوية عن وجود 35 قاعدة عسكرية إيرانية في العراق أغلبها تابع للحرس الثوري الإرهابي

كشف ضابط كبير بوزارة الدفاع أن إيران لديها 35 قاعدة عسكرية على الأراضي العراقية أغلبها تابع للحرس الثوري الإرهابي وبعضها تابع للجيش الإيراني وجزأ آخر استخباراتي وكل هذه القواعد يعمل بها ضباط وجنود إيرانيون .

وخوفا من الاستهداف الأمريكي لهذه القواعد فان المسؤولين عن هذه القواعد يكتبون على هذه القواعد أرقام تابعة لألوية الحشد الطائفي من رقم 1 إلى 5 وأرقام من 18 إلى 21 و 24 ومن 35 إلى 45.

وتابع الضابط أنه بعد تسليم القواعد العسكرية الأمريكية أو التابعة للتحالف الدولي بأسلحتها ومعداتها للجانب العراقي يقوم وفد من هذه القواعد الإيرانية ليتفحص هذه القواعد ويوثق ويسجل ويصور القواعد الأمريكية وينقلها إلى الجانب الإيراني .

وبدأ التدخل الإيراني العسكري والأمني في العراق وسوريا ودول الجوار منذ بداية استلام الملالي الحكم في طهران حيث سعت لتصدير ثورتها إلى دول الجوار خاصة العربية منها، إذ بدأت بمحاولات عديدة للتغلغل في العراق، ولم تنجح هذه المحاولات إلا بعد سقوط صدام حسين، حيث تحقق حلم إيران بالسيطرة على الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية والمدنية، وبالتزامن مع نشاطها المحموم في العراق، عمدت إيران إلى تنفيذ مخططها الرامي إلى التغلغل في لبنان وسوريا، والسيطرة عليهما لتحقيق ما أطلق عليه “الهلال الشيعي”.

ومع نجاحها في ترسيخ وجود ميليشيا “حزب الله” في لبنان، لم تستطع التدخل علانية في سوريا، نتيجة وجود توازنات كان يديرها حافظ الأسد لتحقيق استمرارية حكمه، ومع هذا بدأت إيران تنفيذ مخطط التغلغل في سوريا منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، عبر طرق وأساليب ناعمة، ركزت على الناحية الدينية والثقافية، وساعدها في ذلك الأسد الأب عبر كثير من التسهيلات والقوانين التي تُرسخ هذا التدخل.

واستمرت على هذه الحال حتى لحظة اندلاع الثورة السورية، التي كانت فرصة ذهبية لتحقيق حلمها بالتدخل العلني العسكري والأمني في سورية، بعد أن رسخت قواعدها الدينية والثقافية عبر عقدين من الزمن.

ومع اندلاع ثورات الربيع العربي، استشعر الإيرانيون خطر هذه الثورات، إذا ما وصلت إلى العراق وسوريا ، ولهذا أرسلوا كثيرًا من القادة والخبراء والمستشارين الأمنيين والعسكريين إلى دمشق وبغداد ، مع بعض الوحدات الصغرى من الحرس الثوري الإيراني، مدعمة بأعداد كبيرة من “حزب الله” اللبناني، كما سارعت إيران إلى رفد جهاز أمن الدولة السوري بما يلزمه من خبرات أمنية، عبر إرسال جزء من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، المكلف بالقيام بالعمليات الاستخباراتية العسكرية خارج إيران،

ومع انطلاق شرارة الثورة السورية، عمل هؤلاء مع الجهات التي تصدت للتظاهرات كقناصين ورماة على سلاح المدفعية الذي تتمركز كتيبة منه على جبل قاسيون، إلى أن يألف جنود الأسد قنص أهلهم وشعبهم وإطلاق حمم مدافعهم على العزل من أبناء شعبهم، وفي هذه الأثناء، وصل كثير من المستشارين العسكريين الإيرانيين إلى سوريا بذريعة تقديم خبراتهم لمساعدة الجيش السوري، ولسبب آخر طالما أعلنه كثير من القادة الإيرانيين، وهو تأمين وصول المساعدات الاقتصادية إلى الدولة السورية لمنع انهيارها.

وبعد فشل الأسد في السيطرة على الثورة؛ بدأت إيران بالتحضير للتدخل العسكري علنًا في سوريا كما تدخلت في العراق ، وبدأ الهدف واضحًا، وهو السيطرة على سوريا في حال سقط الأسد ونظامه، وفي البداية عملت إيران على إنشاء قواعد عسكرية لها مشتركة مع جيش الأسد ومنظومته الأمنية، سرعان ما استقلت عنها وجعلت هذه القواعد مقار لقيادة الأعمال القتالية والتدريبية والاستخباراتية لقوات الحرس الثوري والميليشيات الطائفية التي جلبتها إلى سورية.