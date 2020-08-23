الصحة تعلن تسجيل 3291 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل 75 حالة وفاة وأكثر من 3291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة في بيان، إنه تم فحص ( 19679) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1433626 )



وأضاف الوزارة أنها سجلت هذا اليوم (3016) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 310



بغداد / الكرخ 326



مدينة الطب 80



النجف 157



السليمانية 94



أربيل 215



دهوك 81



كربلاء 280



كركوك 91



ديالى 135



واسط 156



البصرة 339



ميسان 84



بابل 45



الديوانية 107



ذي قار 220



الأنبار 64



المثنى 92



نينوى 90



صلاح الدين 50



ونوه البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3291 حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة 527



بغداد الكرخ 185



مدينة الطب 54



النجف 207



السليمانية 140



أربيل 194



دهوك 189



كربلاء 221



كركوك 96



ديالى 148



واسط 146



البصرة 330



ميسان 132



بابل 48



الديوانية 125



ذي قار 199



الأنبار 97



المثنى 78



نينوى 128



صلاح الدين 47



وتابع البيان ان الوفيات 75 حالة وكما يلي :



بغداد الرصافة 6



بغداد الكرخ 5



مدينة الطب 6



السليمانية 7



أربيل 10



كربلاء 3



كركوك 7



ديالى 2



واسط 6



البصرة 8



ميسان 2



بابل 4



الديوانية 1



ذي قار 1



المثنى 1



نينوى 6



واشار البيان الى ان مجموع الشفاء : 146409 ( نسبة الشفاء 71.6 %)



مجموع الأصابات : 204341



الراقدين الكلي: 51504



الراقدين في العناية المركزة: 661



مجموع الوفيات: 6428