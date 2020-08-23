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الأحد, 23 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 آب 2020 04:56 م

الصحة تعلن تسجيل 3291 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

كورونا العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل 75 حالة وفاة وأكثر من 3291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم فحص ( 19679) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1433626 )

وأضاف الوزارة أنها سجلت  هذا اليوم (3016) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   310

بغداد / الكرخ      326

مدينة الطب        80

النجف             157

السليمانية           94

أربيل                215    

دهوك              81                 

كربلاء             280

كركوك             91

ديالى               135

واسط              156         

البصرة             339

ميسان               84

بابل                 45

الديوانية             107

ذي قار              220

الأنبار               64

المثنى               92   

نينوى                90

صلاح الدين         50             

ونوه البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3291 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   527

بغداد الكرخ     185

مدينة الطب      54

النجف            207

السليمانية         140     

أربيل            194

دهوك             189             

كربلاء         221

كركوك        96

ديالى          148

واسط         146

البصرة       330

ميسان        132

بابل           48

الديوانية      125 

ذي قار        199

الأنبار          97

المثنى          78

نينوى          128

صلاح الدين    47

وتابع البيان ان الوفيات   75    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        5

مدينة الطب        6                 

السليمانية        7

   أربيل          10                

كربلاء           3

كركوك         7

ديالى           2

واسط           6

البصرة        8

ميسان         2 

بابل            4

الديوانية        1

ذي قار         1

المثنى          1        

نينوى           6

واشار البيان الى ان مجموع الشفاء  :  146409     ( نسبة الشفاء 71.6  %)                     

مجموع الأصابات :   204341                                             

الراقدين الكلي:     51504                                                       

الراقدين في العناية المركزة:      661                                           

مجموع الوفيات:   6428
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