القبض على عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في بغداد

القت القوات الامنية القبض على اخطر عصابتين لتجارة المخدرات في بغداد ، مكونتين من (٧) متهمين، جنوبي العاصمة.



وقالت الداخلية في بيان انه:" تم القبض على افراد العصابتين ، وعددهم سبعة ، بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي واسلحة نارية خفيفة ودراجة نارية نوع / تك تك / تستخدم لتوزيع المواد المخدرة.



واضافت ان المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات الاولية ، وتم تدوين اقوالهم وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة ".