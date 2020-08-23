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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 23 آب 2020 04:35 م

القبض على عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في بغداد

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القبض على عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في بغداد
القت القوات الامنية القبض على اخطر عصابتين لتجارة المخدرات في بغداد ، مكونتين من (٧) متهمين،  جنوبي العاصمة.

 وقالت الداخلية  في بيان  انه:" تم القبض على افراد العصابتين ، وعددهم سبعة ، بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد  والحبوب المخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي واسلحة نارية خفيفة ودراجة نارية نوع / تك تك / تستخدم لتوزيع المواد المخدرة.
 
واضافت   ان المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات الاولية ، وتم تدوين اقوالهم وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة ".
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