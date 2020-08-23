سائرون : سجلنا الكثير من الملاحظات على الحكومة وقد نمضي ابعد من ذلك في حال عدم الاخذ بها







اكد النائب عن تحالف / سائرون / غايب العميري ان تحالفه سيعلن قريبا تقييمه لاداء الحكومة خلال 100 يوم من عملها.



وقال العميري في تصريح صحفي :" بعد انتهاء مهلة 100 يوم للحكومة ، سيكون هناك تقييم حقيقي لعملها من تحالف / سائرون / وسوف يعلن عن ذلك " .



واضاف :" سجلنا الكثير من الملاحظات على عمل الحكومة وبرنامجها الحكومي الذي تعهد به الكاظمي عبر الكثير من الخطوات لتقييم عملها ، وقد نمضي ابعد من ذلك ان لم تكن هناك استجابة لهذه الملاحظات او التقييم ، ونأمل ان تكون الحكومة قادرة على النهوض بالواقع العراقي عبر الاستمرار بتقديم الخدمات والتزام الكاظمي بالمنهاج الحكومي الذي الزم نفسه به" .



واوضح انه :" ستكون خلال الايام القلية المقبلة متابعة دقيقة وحثيثة للحكومة ، والتقييم سيكون على اساس علمي ومهني لعملها خلال فترة 100 يوم" .



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن في الحادي عشر من ايار الماضي ، عن اعطاء مهلة 100 يوم للكاظمي لاثبات جدارة حكومته في ادارة المرحلة الانتقالية.