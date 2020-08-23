ناهدة الدايني تنسحب من تحالف المدن المحررة ومن المشروع العربي

اعلنت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني انسحابها من تحالف/ المدن المحررة / ومن المشروع العربي الذي يرأسه خميس الخنجر وقالت الدايني في تصريح صحفي :" سأبقى مستقلة ، امثل العراقيين واهلي في ديالى. Copy أخبار متعلقة اقبال: تصنيف العراق اقترب من الدولة الفاشلة حرب تكسير العظام.. تحالف الخنجر يعلن عدم اشتراكه بحكومة الكاظمي بسبب "الحلبوسي" "تحالف المدن المحررة" .. تحالف سني جديد لسحب البساط من تحت "الحلبوسي" رئيس الاركان السابق : القوات الاميركية باقية في العراق التعليم: لا صحة لإعتبار السنة الحالية عدم رسوب والعام الدراسي مستمر