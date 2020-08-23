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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 آب 2020 03:13 م

تسجيل 141 حالة وفاة بفايروس كورونا و 2113 إصابة جديدة في إيران

كورونا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 141 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد 2113 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

قالت الصحة الايرانية في بيان، إن "خلال الساعات الـ 24 الماضية تم رصد 2113 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 358 الاف و905 حالة في البلاد"..

وأضافت لاري، أن "خلال الساعات الـ 24 الماضية توفي 141 شخصا جراء الاصابة بكوفيد- 19، ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 20 الاف و643 شخصا".

وتابعت بالقول: "لحد الآن قد تماثل 309 ألف و464 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 841 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات".

ولفتت لاري أنه "لحد الآن تم إجراء ثلاثة ملايين و36 ألف و711 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة".
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